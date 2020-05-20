兒福中心在開放的第一天，就有家長帶著小朋友進來玩。（林雅惠攝）

國內新冠肺炎疫情趨於穩定，高雄市各公共場域20日終於開放了，兒福中心在開放的第一天，就有家長帶著小朋友進來玩，已經關閉2個月的社區照顧關懷據點，一大早就湧入不少長輩，滿心期待的要來活動筋骨。

「好久沒有來了」！黃阿嬤一走進社區照顧關懷據點，開心的與據點同學打招呼；蘇阿嬤說，已經3個月沒有來到社區據點，防疫期間只能待在家裡，現在可以到社區據點，和大家一起運動聊天，生活才有樂趣，每位長輩跟著老師一起動動手腳運動，非常認真及開心。

另外，兒福中心有家長一開放就帶著孩子前來玩玩具，進門之前一樣得先量額溫、實名制登記和手部消毒，一樣都不能少。

長青中心主任姚昱伶說，目前所有的社區照顧關懷據點全都開放，依照規定室內必須在100人以內，而每個據點的長輩及志工，平均都在30人左右，最大約50人；長輩共餐的部分還沒有開放，目前採取讓長輩提便當回家吃，至於開放老人共餐的時間，仍需依照市府流行疫情指揮中心的公告評估。

雖然公共場合正式開放，但是防疫的步驟還是不能少，每位長輩進來都得排隊量額溫、量血壓、手部酒精消毒和實名制登記，而且一定都要戴上口罩，把防疫措施做到盡善盡美。

(中時 )