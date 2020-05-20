「他能給我3000萬（人民幣，約新台幣1. 2億元），包括房子和現金。」，大陸一名人夫，自曝慘遭校花美妻戴綠帽，妻子偷吃對象可不得了，是大陸500強企業排名第55的綠地集團高階主管，這名人夫真可謂「綠到極點」。

綜合大陸媒體報導，自稱「被綠」的男子史睿生，5月17日使用「VS生生不息」帳號大爆猛料，指妻子張雨婷出軌綠地集團京津翼事業部行銷管理部總經理陳軍，更稱陳軍「不正當男女關係、無保護措施致懷孕、洗錢等嚴重經濟違紀」。

史睿生公佈一段錄音，張雨婷在錄音中說：「他（陳軍）待過的城市每個都有4、5套房子，並給前妻上海兩套豪宅以及500萬現金，以及孩子每年的費用，都是小錢。」。

張雨婷還說：「我們有各自的基金帳戶，他能給我3000萬到我手裡，包括房子和現金，足夠我生活了。」。

史睿生早在5月11日就用「VS生生不息」發表一封「致綠地集團張玉良董事及各位執行總裁」的公開信，爆料妻子與陳軍的不正常男女關係，5月17日的錄音是加碼爆料。

史睿生自述，張雨婷是北京聯合大學校花，2017年7月畢業後，前往澳洲與他共同生活，隔年兩人在澳洲結婚。去年12月，張雨婷進入綠地集團實習，今年2月張雨婷成為綠地控股正式員工，兩人並在大陸領結婚證。

5月，人在澳洲的史睿生發現張雨婷懷孕2個月，並且還被告知，陳軍跟張雨婷說他「沒有生育能力」，所以兩人才會在沒有保護措施情況下發生性關係。

史睿生除自曝妻子偷吃，還指控她貪戀金錢，配合陳軍挪用綠地集團國有公款，並通過洗錢收取巨額非法所得。

(中時電子報)