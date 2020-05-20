【#LIVE】817萬票相挺！蔡英文今回任民進黨主席

蔡英文總統下午返回民進黨參加黨主席就職典禮並黨宣誓，黨主席蔡英文致詞表示，這次他有三項任務，要跟大家一起來完成。要邀請「辣台派」入黨、要提供年輕世代機會，重用年輕人，也要結合資深黨工的經驗，面對瞬息萬變的局勢及要強化網路社群與人才培育的能量。

致詞時還發生一段小插曲，蔡英文提到未來三項任務要由新黨秘書長林錫耀負責時，竟然口誤，「我邀請前行政院長，還沒有，是行政院副院長，林錫耀擔任秘書長」全場笑聲不斷。

蔡英文致詞時指出，今天早上剛完成第二任總統任期的就職典禮。現在他以總統的身分，再次接任民主進步黨主席。這是他第五次擔任民進黨的黨主席。今天站在這裡，一樣的會議室，一樣的樓層，對我來說，就像回家一樣。

她說，要特別感謝卓榮泰主席以及羅文嘉秘書長，感謝兩位過去一年多的努力，我們一起打贏了選戰。選後，黨部和執政團隊共同面對疫情挑戰。「我要謝謝所有黨員、幹部的付出，大家都辛苦了，謝謝」。

她說，四年前剛就任總統的時候告訴大家，民進黨成為執政黨之後，不能忘記人民的託付。「我們要推動改革，要讓台灣不一樣」。四年過去了，執政有酸甜苦辣，有風雨和起伏，不過，挑戰再怎麼艱鉅也都一起挺過來了。「台灣人民用選票，給了我們肯定，也給我們再一次執政的機會，再一次給我們四年的託付」。

她說，執政就是責任。當面對一個新的時代，一個新的任期，不僅要做好執政黨的工作，也要回應支持者的希望，做一個讓人民期待、讓年輕人願意加入的政黨。從創黨以來，民進黨一直跟台灣人民站在一起。威權的時代和人民一起爭取自由和民主。在野的時候和人民一起監督政府。現在執政，要勇敢改革，和人民一起追求幸福。

她指出，有三項任務，要跟大家一起來完成。第一，我希望更多社會力量加入民進黨，我要邀請「辣台派」入黨。「行動改變台灣」，這幾個字現在就放在黨部十樓的門口，是新的入口意象。

她認為，新陳代謝是政黨維持競爭力的不二法門，民進黨需要採取行動，爭取更多社會力量加入，才能貼近社會的脈動，讓民主不斷進步。因此，她要向所有的支持者、好朋友、「辣台派」發出呼籲：「民進黨，歡迎你們的加入」。

她說，第二，民進黨要提供年輕世代機會，重用年輕人，也要結合資深黨工的經驗，面對瞬息萬變的局勢。但是她要強調，民進黨是執政黨，執政能夠穩定，是因為重視經驗、在乎傳承，能夠在理想與創意中，尋求一個可行的道路。「我要特別麻煩資深的黨工、幹部，老幹要配上新枝，執政不莽撞、不急躁，穩健、踏實地，為人民帶來真正的幸福」。

她指出，在場有很多年輕幹部，這次代表民進黨投入立委的艱困選區，而且表現優異。也有許多是這次大選的優秀幹部，未來希望黨部能有跨世代合作，展現民進黨的新氣象。

她表示，第三，民進黨要不斷進步，還要強化網路社群與人才培育的能量，也要鼓勵創新，這次決定微調黨部的組織，針對網路社群的部分來加強。「我的想法很簡單，在選戰中累積的網路社群能量，應該要繼續延續下去」。

她說，這三個任務，將會使得未來的黨務工作更加吃重。因此她邀請前行政院副院長林錫耀擔任秘書長，跟我一起，讓黨務的發展更順暢。

她表示，在場沒有人不認識林錫耀，「相信很多人也跟他一起工作過，他是一個政治歷練豐富，也願意給年輕人機會的前輩。從政治經驗來講，事實上，他也算是我的前輩」。由林再次擔任民進黨的秘書長，帶領新任幹部與黨工，相信一定能與執政團隊保持良好溝通，也能將民進黨累積的政治能量與經驗，和年輕一輩的幹部一起跨世代合作。

她表示，我期待，新的團隊、新的任務，能為民進黨帶來新的前景，也能讓台灣人民覺得，民進黨是一個會不斷反省、進步、改變的政黨。

(中時電子報)