周揚青今照常發早安文，卻沒加表情符號。（圖／翻攝自微博）

眼尖粉絲發現周揚青過去早安文都會有表情符號，今天卻沒有。（圖／翻攝自微博）

羅志祥（小豬）今趁520發出長文，首度公開過去和周揚青的相戀細節，最後再次向周揚青致歉，坦言是自己辜負了對方，外界好奇兩人是否要復合，女主角周揚青今下午終於在微博小號現身，她裝沒事一如往常向粉絲道早安，網友發現周揚青過去早安文都會加上表情符號，今天卻沒有，「知道妳不快樂」。

周揚青上月底毀滅式分手小豬，曬出分手文爆料小豬和旗下女藝人、化妝師有不正常關係，甚至愛玩「多人運動」，引來羅志祥兩度發文致歉。外傳小豬曾致電周揚青熱線6小時，才讓周揚青心軟不再爆料，上月26日周揚青發早安文，語末帶了「END」符號，疑同步暗示風波結束。

今小豬突擊寫下懺情文，被部分網友批評有意洗白，還有人到周揚青微博喊話，希望她不要答應復合，稍早周揚青現身，簡單寫下二字「早安」，網友不捨說：「別理他！！！寶貝」、「讓羅滾不要復合」、「知道你不快樂因為沒帶了表情」、「今天沒有加表情...」、「我感覺你快原諒他了，你倆應該會復合」。

(中時電子報)