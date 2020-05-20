後疫情時代社會安全網要補足？台中市議員施志昌、林祈烽20日質詢說，以OECD國家訂定貧窮線的標準，台中至少還有13萬7000人未被發掘，市府應趁這一次擴大勞工紓困補助，把易受經濟波動的勞工找出來研擬對策。

施志昌指出，根據衛福部資料，至去年底台中市擁有低收入戶及中低收入戶身份的人數有8萬2554人，占全台中市人口約2.9％。台灣的社會救助法是非常嚴苛的，如果依OECD國家的標準，台灣的貧窮率約7.7％，若依台中人口換算，貧窮人口至少有21萬9195人，與實際上落差將近13萬7000人。

施志昌說，台灣工作貧窮的比例也愈來愈高，非典型就業的比例也將近7.1％，地下經濟的產值也達28％，許多底層勞工就業也仰賴地下經濟；這代表意義是，即使工作也難改善家庭環境，以及其實有相當多不被發掘卻仍易受到經濟波動衝擊勞動市場，而需要幫助的勞工以及家庭。

施志昌強調，大甲、大安與外埔，依照原本貧窮線，低收中低收的比例大約是3.4至4.2％不等，高於台中平均，各區的差異形成了就業形態上的差異，也一定影響受衝擊的程度，以及可能落入貧窮線的機率；他希望相關局處可以整理這些資料，提出往後的因應措施。

(中時 )