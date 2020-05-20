法國國防顧問公司DCI.DESCO

近年來台灣的邦交國不斷減少，外交空間也持續受到對岸擠壓。

而隨著總統蔡英文1月獲得壓倒性連任，堅持台灣繼續走自己的路，對岸也加大了言語和軍事施壓的力道。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網20日指出，在解放軍頻頻軍演，在台海附近猛刷存在感之下，無疑促使台灣領導高層進一步投資，以發展軍事能力。儘管美國遙遙領先，仍是台灣最主要的軍售國，但北京加強施壓，是否會適得其反，反倒促使台灣和其他國家發展國防夥伴關係？

例如，上星期北京就力促巴黎，取消和台灣簽署的軍售合約，不然可能會危及雙方關係。而台灣4月宣佈，為了防衛台海安全，預計要以2700萬美元（近8.1億台幣），向法國國防顧問公司DCI.DESCO採購DAGAIE MK2干擾火箭發射系統，為康定級巡防艦進行升級。

儘管近年法國並非台灣的軍售來源國，但台法的確有軍售史，最著名的，就是1990年代初鬧得滿城風雨的拉法葉艦軍售案。

當然，法國並非唯一曾軍售台灣的國家。據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資料顯示，自從1950年起，台灣的軍售國包括：加拿大、丹麥、法國、德國、以色列、義大利、日本、荷蘭、新加坡、瑞士，英國和美國。而在軍售的數量和金額上，仍由美國拔得頭籌。從2008年起，美國軍售台灣的金額便超過240億美元（近7,200億台幣），項目包括戰機，坦克和飛彈等。

如今在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的領導下，法國軍艦增加了在亞太和南海、台海的巡航。而台法的最新軍售案，也很可能是蔡英文力圖加強台灣國防更大計畫的一部份。

(中時電子報)