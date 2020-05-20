涉嫌在昨(19日)晚間9點多，帶著18支大煙火，宣稱要前往總統府參加今早總統暨副總統就職典禮的放炮怪客鄒木樹，不但曾2度開車衝撞總統府，也曾在2006年在台北地檢署放置爆裂物，當時警方還查出鄒嫌另涉博愛特區兩起烙爆裂物案件，可說是四處炸透透。

警方調查指出，嫌犯鄒木樹從2004年前起，連續三度在台北市博愛特區放置自製的爆裂物，93年8月17日凌晨4時30分，在凱達格蘭大道南側人行道放置第一顆爆裂物；同年雙十國慶當天上午8時26分，又在常德街與公園路口捷運台大醫院站出口的公車站牌放置第2顆爆裂物。

2006年7月31日，台北地檢署第三度召開趙建銘的羈押庭，爆發三立電視台轉播車工程師朱文正遭法警逮捕的案外案，當晚10時20分，鄒嫌又到地檢署一樓南側司機休息室窗戶旁，放置了第3顆爆裂物。

連續數案發生後，台北市警中正一分局立即成立專案小組展開偵辦，針對經常出現博愛特區、總統府陳情抗議的人士過濾清查，發現鄒嫌曾於2002年開車衝撞總統府被捕，當時鄒嫌車內藏放一捆爆竹引信，與地檢署的爆裂物引信為同一料質，才順利將他緝捕到案。

據了解，鄒嫌使用的爆裂物來源，是鄒嫌故鄉苗栗縣通宵鎮廟會慶祝剩下的煙火爆竹，他自行加工增加爆竹內的火藥量製成，以香煙充當延時引信，引爆後會冒出火花，爆炸威力不大。

鄒嫌每次被捕，問到他放置爆裂物的動機時，他都辯稱是純粹是替自己受到司法不公的遭遇出氣，與政治無關。

(中時電子報)