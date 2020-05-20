蔡英文總統今第二任總統就職，台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，台灣需要多層次、多方面的憲政改革，絕對不只是「十八歲公民權」這種社會已經有共識的、拖而未決的議題。

至於執政團隊組成；他認為，蘇貞昌繼續領軍的新內閣，基本上沒做重大的改變，沒有多少新氣象；陳菊離開總統府，最直接的影響是蔡英文總統與蘇貞昌院長之間失去了重要的緩衝器，甚至可以說是安全瓣，府院未來矛盾和摩擦會更多，甚至衝突容易檯面化。「安全瓣、緩衝器和桶箍」角色將隨之而去，蘇嘉全又是蘇貞昌的競爭者，對行政院長職務一向有濃厚興趣，府院未來關係並不樂觀。

游盈隆今在臉書指出，在兩岸關係方面，疫情衝擊下的兩岸關係將進入空前最脆弱、最不穩定的時期，兩岸關係不可能好。再加上，台灣內部經過2020總統和立委大選，「抗中保台」的情緒依然高亢，這使得兩岸政府之間幾乎已經沒有轉圜空間，除非習近平願意就中國對台立場做出根本的修正，但內行人都知道，那是不可能的事情。

他說，今年中國共產黨的全國人民代表大會和政治協商會議，因疫情延到5月21、22兩天舉行，剛好在蔡英文總統就職的隔天，明顯有針對性和威脅性。在這種情形下，蔡總統還會天真地期待「蔡習會」嗎？

他說，國防面臨空前的考驗，當兩岸關係進入一個空前最容易破裂、最不穩定的階段時，兩岸軍事衝突的可能性會急遽升高，一旦中國對台動武，我方國軍能不能抵擋？可以撐多久？都將面臨最嚴厲的考驗。這的確是一個非常迫切的問題。

至於國際外交與加入聯合國；他認為，這次疫情美中關係快速惡化，台灣因為防疫表現備受國際肯定，轉而同情台灣，這是台灣爭取合理合法國際地位的最佳時刻，但是兩天前舉行的「世界衛生大會」，還是沒有正式邀請台灣已觀察員身份出席會議，蔡英文總統下一個任期有可能推動台灣加入聯合國嗎？目前看來，無聲無息。

在振興經濟上；他認為，疫情全球大流行，其規模絕對超過2003年SARS和2008金融海嘯，蔡英文總統本來是歡喜上任，如今卻必須救經濟，從紓困到振興，成為一個只許成功、不許失敗的危機政府。

他說，憲政改革和司法改革一樣，台灣需要多層次、多方面的憲政改革，絕對不只是「十八歲公民權」這種社會已經有共識的、拖而未決的議題。台灣正名、中央政府體制、國會議員名額、立委單一選區兩票制、修憲程序等都應該是當前憲改的重點，並且也有成功的可能，但這需要新政府有勇氣、有決心。

關於特赦前總統陳水扁；他說，如果蔡英文新政府願意重新考慮特赦陳水扁前總統，一定會為台灣社會和人民帶來希望。但從各方面訊息看來，在蔡英文總統任內特赦陳水扁前總統已經越來越不可能。

他表示，今天是蔡英文總統第二任期就職之日，蔡總統沒有給全國人民和全世界什麼驚喜和意外，再一次證明她是一個「堅持維持現狀」、「穩定壓倒一切」、「行事作風具高度可預測性」、「不輕易求新求變」 的、謹慎保守的政治人物。

(中時 )