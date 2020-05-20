夏季到，近來各地高溫超過30度，涼飲、冰品商機正式報到，食品股迎來一年50億規模的零售通路冰品商機，近來股價蠢動，今日老大哥統一(1216)站上70元之後士氣大增，股價再走高拿下一關，順利攻克5日、10日、月線與季線，成為食品股的領頭羊。天仁(1233)旗下喫茶趣專攻手搖市場，飲料業績加溫，支持股價穩在高檔震盪，盤中從平盤開始拉抬，漲幅一度超過2%，成功突破36.5元上檔壓力區。濃縮果汁供應大廠鮮活果汁-KY(1256)雖未有亮麗漲勢，但股價穩中透堅，近日底部墊高突破200元大關，惦惦吃三碗公。

2019年的台灣零售通路冰品市場規模約50億元，統一搶食商機，新推2款冰品，目前統一旗下的冰品品牌包括Ice Walker、冰戀、刨走族、雙重奏Meets、瑞穗鮮乳雪糕、原味本舖冰棒、樂冰鯊等，每年業績都維持成長，如今再派出2「新冰」要在台灣冰品市場中站穩一席之地。

鮮活果汁-KY因疫情影響，第一季稅後淨利年減87.32％，每股稅後盈餘只剩下0.35元。第二季疫情趨緩，天氣嚴熱為手搖茶飲產業旺季，以及大陸發放消費券刺激消費，後市合併營收表現可望逐月上揚，逐漸回到去年水平，下半年營運也可望回復穩健發展。

外資昨日終止連5賣，站回買超，惟中美關係生變電子股失人氣，盤面上汽車、其他、生技等非電族群領軍走高，食品股挾酷暑題材，人氣開始回籠，統一、天仁、鮮活-KY等開始有資金進場布局，今日走勢雖然含蓄，但食品類股指數已突破5日線與所有短均，待業績回升相輔則後市可期。

(時報資訊)