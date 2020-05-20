隨著新冠肺炎疫情緩解，歐美各地陸續解除封城，加上民眾為了防疫，選擇搭乘大眾交通運輸工具或以自行車、電動車代步，使得自行車產業露出一線曙光，自進入5月，先前被壓抑的買氣出現反彈，自行車、電動車買氣燒滾滾，自行車界的老大哥巨大(9921)及美利達(9914)強勢回歸，今日股價表現吸睛，亦帶動複合材料廠拓凱(4536)連袂走高。

巨大首季稅後淨利6.3億元，年減8%，毛利率19.84%，營益率6.12%，EPS為1.68元，與上季持平，受到疫情影響不大。5月開始看好歐美市場，加上大陸自行車內銷市場從3月起復甦，成第二季後銷售的奠基石。市場看法樂觀，三大法人自4月27日開始買超至5月19日，合計破萬張。產業復甦的利多消息帶動今日股價開高6元至224元，一度飆漲6%以上，最高站上233.5元，終場漲4.82%，收228.5元，攀近11個月新高，成交量放大至4460張。

美利達首季稅後淨利4.7億元，年減1.77%，毛利率16.56%，營益率6.8%，EPS為1.57元。觀察籌碼面，三大法人自5月11日至19日均為買超，合計2200張。在市場方面，法人則看好第三季庫存回補需求升溫，出貨看增。今小幅開高2.5元至172元，最高站上181.5元，終場漲5.01%，收178元，一舉飛越年線，成交量放大至3892張。

拓凱首季營收、獲利因疫情而下滑，毛利率降至26.86%，EPS也跌至0.72元，較去年同期的1.98元相去甚遠。不過，5、6月出貨至少維持4月水準，第二季在醫療及自行車的帶動下將優於首季，毛利率目標回升至30%以上。今開漲1.5元至119.5元，盤中多頭一路上攻，觸及漲停價129.5元，最終漲8.9%，收128.5元，創波段新高，成交量放大至4380張。

(時報資訊)