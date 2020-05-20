受惠外資法人在期貨與選擇權兩頭翻多，且昨又在台股買超，使短多士氣獲激勵，今甫開市並未理會周二美股大跌負面影響，反而是先行慶祝520總統就職大典而開高，之後就一路在高檔行進間整理浮額，在國家隊法人逢低護盤意願仍濃厚下，盤勢稱得上穩健走揚。

除台積電表現不錯，神龍擺尾被刻意作價外，被動元件龍頭國巨、股王大立光、國泰金、富邦金、兆豐金、中鋼、台塑、南亞、遠東新、聯發科、南亞科、統一與中華電等重量級集團股，也都站在多方，化解長榮航、華航、和碩、日月光投控、台灣大、鴻海、台塑化、台泥、亞泥、聯電、友達及群創等權值股拉回壓力。

集中交易市場加權股價指終場收漲47.36點，收復10900點，報10907.8點，漲幅0.44%，成交1686.95億元。店頭市場方面，受惠生技族群與防疫概念股呈現強者恆強走勢，而紡纖、鋼鐵、電機等類股也表現不錯，化解電子股攻堅演出，呈相對弱勢壓力，指數開高走高，上漲0.46%，報143.3點，成交488.04億元。短線有機會再向前波高點143.55挑戰。

美股盤後電子盤方面，今早已擺脫周二現貨市場大跌陰影，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000點等4大期指目前都紅光滿面，分別暫報上漲0.61%、0.52%、0.49%及1.09%。

亞股方面，包括澳洲、日本、南韓、新加坡、菲律賓、越南、馬來西亞、泰國及印度等股市，臉色也都不錯。表現弱勢者，包括大陸深滬兩市、香港與印尼等市場。

業內人士指出，目前看起來，在全球新冠疫情愈趨緩和，而世界各主要央行如Fed、日銀、歐洲央行與大陸人民銀行等，都陸續表態將傾全力振興經濟，因此未來持續灑錢可期，使美股波段領軍全球股市走多的資金行情，仍審慎樂觀。

不過，台股上檔萬一、年線與半年線等關卡仍相對沈重，短期盤勢並未脫年線與季線間來回游走格局，只是這架構傾向震盪趨堅，及個股依題材領先盤發展為特色。

(工商 )