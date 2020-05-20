歐盟原訂於自2020年7月1日起，強制執行激進跨境稅務安排之揭露（DAC6），如今因應新冠肺炎疫情延後到10月1日。

資誠（PwC）會計師事務所指出，不僅企業需申報，專業中介機構也有申報義務，而歐盟各成員國也將對於這些資訊進行交換。需揭露的激進跨境稅務交易也須回溯至2018年6月25日，而相關納稅人或中介機構必須在歐盟期限前，向該國之主管機關申報之激進跨境稅務安排。若未在有效期間內申報揭露，罰則將視個別歐盟國家而定，最高可達500萬歐元。

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