強制揭露計畫 歐盟延至10月上路 14:042020/05/20 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟原訂於自2020年7月1日起，強制執行激進跨境稅務安排之揭露（DAC6），如今因應新冠肺炎疫情延後到10月1日。 資誠（PwC）會計師事務所指出，不僅企業需申報，專業中介機構也有申報義務，而歐盟各成員國也將對於這些資訊進行交換。需揭露的激進跨境稅務交易也須回溯至2018年6月25日，而相關納稅人或中介機構必須在歐盟期限前，向該國之主管機關申報之激進跨境稅務安排。若未在有效期間內申報揭露，罰則將視個別歐盟國家而定，最高可達500萬歐元。 (工商 ) #歐盟 #申報 #激進 #稅務 #揭露 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠病毒啃噬歐盟團結 法批義大利自私 17:562020/05/17 國際 反送中的真與假 陸官媒揭露背後真相 12:492020/05/18 兩岸 四大建案進場 高雄4月開工逾200億創同期單月新高 17:562020/05/18 財經 英國脫歐取得進展 是否遵歐盟法律成焦點 23:182020/05/18 國際 英國脫歐取得進展 是否遵歐盟法律成焦點 23:092020/05/18 國際 企業報稅注意 別踩十大地雷 04:102020/05/19 金融．稅務 工商社論》後全球化時代，台灣應有的國安戰略思考 04:102020/05/20 財經要聞 德、法共推5千億歐元紓困計畫 04:102020/05/20 全球財經 台泥 邀歐盟駐台代表參觀和平村 04:102020/05/20 產業．科技 匯率期貨趨勢專欄－疫情衝擊 英鎊短線走疲 04:102020/05/20 證券．權證 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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