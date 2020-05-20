今天520總統副總統就職典禮，出席的各黨政要員和地方首長心情大不同，最受矚目的是台中市長盧秀燕和交通部長林佳龍，兩位地方選舉時的競爭對手坐在一起，林佳龍還在臉書秀出一張盧秀燕幫他拍的帥照，讓網路大讚兩人「非常大器」。

今天的就職典禮，藍營的前總統馬英九、國民黨主席江啟臣都未出席，六都市長中，僅高雄市長韓國瑜忙於高雄市政與防疫未出席，但韓國瑜仍透過副發言人表示祝福和期許。

國民黨籍的苗栗縣長徐耀昌也在臉書大方表示，今天是第15任總統暨副總統就職典禮，「阿昌哥恭喜蔡英文總統、賴清德副總統就職順利」。

他說，今天一早參加就職典禮，期盼蔡總統未來四年帶領能帶領執政團隊，不分黨派，推動各項福國利民的政策，為國家長治久安繼續努力。未來，期盼在朝野共同努力下，打造一個更好的台灣，「台灣加油!苗栗加油!」

台中市長盧秀燕雖未在臉書上傳照片，不過林佳龍在臉書中上傳一張典禮開始前的觀禮照片，照片中只見林佳龍側身坐在位置中，林佳龍還在照片中標註是盧秀燕所拍攝。

對照兩人在現場的座位，果然林佳龍左手邊就是坐著盧秀燕，讓網友大讚兩人「非常大器」。林佳龍還偷拍坐在前面的行政院政務委員唐鳳，還把照片貼在留言區，顯然玩得很開心。

相較於首長們的開心拍照，連日來忙著籌備此次就職典禮的總統府副祕書長李俊俋則是鬆了一口氣，他說，為了就職大典，忙了一個半月，「今天終於圓滿達成任務，但典禮的結束，也意味著接下來將承擔更多的職責」。

他說，尤其在疫情肆虐下，我們如何脫困及掌握機會，都將是蔡英文總統、賴清德副總統及所有行政團隊的課題與責任，「我們將繼續堅持信念、邁開步伐，從產業發展、社會安定、國家安全及民主深化等面向，一一克服挑戰，團結台灣！」

(中時 )