蔡英文總統今天520宣示第二任就職，甫卸任總統府秘書長的陳菊，傳出將接任監察院院長，資深媒體人趙少康表示若陳菊真去接監察院，那她身上先前的弊案(例：慶富、氣爆)要追查恐有難度，且彈劾官員更無忌。對於總統府流出談參，他也驚嘆，這種事應該不能有紀錄吧！

趙少康今(20日)在政論節目《觀點》表示，對於陳菊傳出將接任監察院長，並設立人權委員會搞轉型正義，他認為，這到底有甚麼重要？行政、立法兩院都可以搞人權委員會，非要當監察院！共同主持人尹乃菁則認為，「是因為陳菊手上還有許多案子要處理，像慶富案、氣爆案都還沒完全處理完，過去陳菊在當高雄市長期間留下很多弊案，若陳菊接了院長，以後監察院才能掌握彈劾某些官員？」。

她還說問趙少康，從最近總統府洩密談參，是否高估蔡政府國安團隊的智慧，有沒有這種感受？沒想到趙少康卻大嘆一口氣表示：「這些談參怎麼會寫下來記錄，這種事不是都不能講，這些應該是記起來在腦裡面吧」。

對於蔡英文520演講，趙少康感嘆，蔡演講竟然還在看稿，有時不過是短短幾句話，顯示蔡對權鬥並不十分在行，且也證明，民進黨內的派系頭鬥得真的很兇，關起門來毫不手軟的，相較國民黨的宮廷政治，實在差遠了。

(中時電子報)