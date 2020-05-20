對於蔡總統就職演說的兩岸談話，淡江大學陸研所教授張五岳表示，這次兩岸談話跟過往相比用了較少篇幅，就一字穩，「穩兩岸」，重申一貫立場，沒看到有新作法、新思維、新表述，北京方面不會有正面回應，北京要的是「兩岸定位」問題。況且在中美對抗格局，兩岸內部民意對立下，就算有善意也很難有效傳達。

張五岳受訪時說，蔡總統此次就職演說是不刺激、不挑釁、不意外。且兩岸部分用了這麼少的篇幅，顯示兩岸關係不是最重點。北京當然也不會有正面回應，就是雙方各自重申立場原則。

張五岳指出，蔡總統演說重點，第一是表達政府的兩岸關係大政依據《憲法》及《兩岸人民關係條例》；第二是對兩岸的基本原則，即和平、對等、民主、對話「八字箴言」；第三為對兩岸關係的基本做法，不接受一國兩制，最後是願意跟大陸保持和解對話，持開放態度。

張五岳強調，北京要看到的是針對「兩岸定位」問題有所表示，而非只是「兩岸事務」，另外，大陸看待兩岸關係也不會僅以一篇520演說為主要考慮。

(中時 )