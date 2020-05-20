泰國總理帕拉育在5月19日內閣會議上宣佈 : 泰國政府將挹注並支持泰航以各項行政措施解決泰航所需之營運資金及重整長期之債務問題，並於疫情之後依既訂計畫復飛。這項宣布打破有關泰航申請破產的傳聞，泰航預計六月底復飛台北。

泰國總理帕拉育表示，泰航多年來肩負提升泰國國際形象及發展泰國觀光產業的使命，因此希望藉由此重整計劃聘請專業人士重新改造泰航並提升泰航在市場上之競爭能力。

泰國航空19日正式發布訊息，澄清部分新聞及網路媒體報導泰航董事會於5月15日之董事會通過宣佈破產的決議並不屬實，實際上泰航因應疫情的重整計劃己於4月17日經董事會通過並於4月29日呈國營事業委員會，將由內閣核准。

泰國交通部助理部長塔翁稍早表示，泰航復甦方案23項措施是無法實現的，包括在7個月內出售9架空中巴士340型飛機，增加維修部門50％收益等，主張該航貸款1,300億銖非解決知道，申請破產才是泰航繼續生存的選擇之一。顯然塔翁的說法是導致外界傳出泰航申請破產訊息的主因。

(工商 )