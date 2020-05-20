台為何不擴大篩檢？陳時中：篩出來的比例更低 14:112020/05/20 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台為何不擴大篩檢？陳時中：篩出來的比例更低。（中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情期間，南韓、德國等國都採取大規模採檢，引發國際關注。對於台灣為何不比照他國作法，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，南韓69人檢驗出1人，德國18.6人中檢出1人，台灣的檢驗不算少，如果檢驗的更多，比例只是更低而已。台灣對於高風險個案的檢驗量能是很足的，158人當中1人確診，和他國相比，不算少。 連13天零確診 陳時中收到玉荷包：代表很多0 (中時 ) #擴大篩檢 #檢驗 #南韓 #德國 #台灣 #生活 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 美205名眾議員挺台出席WHA 04:102020/05/16 國際大事 台灣讚 揪14國視訊交流防疫 04:102020/05/17 國際大事 「台灣文學之母」鍾肇政辭世 蔡英文：台灣文壇的損失 07:302020/05/17 政治 新冠肺炎衝擊弱勢家庭 滙豐攜手展望會贈防疫健康包 11:192020/05/17 生活 歐洲議會籲限制陸收購歐企 04:102020/05/18 全球財經 NCC追殺大陸OTT 愛奇藝回應了 17:272020/05/18 財經 立委猛轟下架 歐銻銻董座范立達：愛奇藝台灣站不具政治色彩 19:012020/05/18 財經 中職》比賽用球都合格 會再送去日本檢驗 21:312020/05/18 體育 防疫戰果有目共睹! 法國外貿銀行：台灣今年經濟成長 可望維持1.5％ 04:102020/05/20 金融．稅務 盼兩岸維穩 修憲優化體制 蔡英文520演說全文 10:082020/05/20 政治 生活熱門新聞 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 飛蟻屍海淹沒地板 照片曝光...8千人看傻喊扯 - 生活 蛋吃多不會膽固醇過高 醫：這4種人例外 - 生活 北車給坐嗎？黃暐瀚留言林佳龍臉書16字 網炸了 - 生活 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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