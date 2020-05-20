新冠肺炎疫情期間，南韓、德國等國都採取大規模採檢，引發國際關注。對於台灣為何不比照他國作法，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，南韓69人檢驗出1人，德國18.6人中檢出1人，台灣的檢驗不算少，如果檢驗的更多，比例只是更低而已。台灣對於高風險個案的檢驗量能是很足的，158人當中1人確診，和他國相比，不算少。

(中時 )