清朝經歷康熙、雍正兩代帝王的勵精圖治，到了乾隆年間國力達到頂峰，這個時期的清朝足夠稱得上是世界強國。乾隆在位期間，當時正值西方國家第一次工業革命時期，東西交流日漸頻繁，不過，當時中國採鎖國政策以及朝貢貿易，對西方世界的看法與現在差異極大，而這可從英國博物館中珍藏的一道乾隆聖旨一窺端倪。

乾隆皇帝80大壽之際，英國的國王喬治三世就派馬嘎爾尼使團訪華；從現代來看，外國使節來訪是相當正常的事，而當時喬治三世為了表示對乾隆的敬意，還專門寫了一份國書。但是當時翻譯人員在進行翻譯的時候，卻故意的把國書翻譯的十分卑微，滿滿的阿諛奉承，這也是讓乾隆皇帝誤以為喬治三世是求著自己做生意。

因此，乾隆變回了一道聖旨，聖旨的大概意思是，「我天朝上國地大物博，無奇不有，不需要交易互市，不過如果你們喜歡中國的瓷器、絲綢，每年可以送給你們一些，念及爾等居於蠻夷之地，一來一回的路途太過遙遠，就不用每年上供了，只要心意到了就行。」

如今看來，當時的世界正在劇變，對比清朝皇帝的聖旨，顯見當時中國王朝的世界觀明顯慢於世界局勢的發展；而以中國為世界核心的概念，也在不久之後被西方列強打破。

(旺報 )