立法院司法法制委員會今天針對韓國「N號房」事件討論相關刑法修正案。有立委提案針對散布、播送、販賣猥褻圖文影音，增加檢舉人制度並給予檢舉人獎勵。民進黨立委蔡易餘認為刑法認定猥褻其實是非常不確定的，應該回到被害人提告，「有人就是喜歡被看到私處，怎麼會說這樣就是錯的呢？」

國民黨立委吳怡玎提案修正《刑法235條之一》，針對散布、播送、販賣猥褻圖文影音，增加檢舉人制度並給予檢舉人獎勵。這項提案引來立委之間的論戰。吳怡玎認為像是N號房就顯然是個有組織的犯罪，檢舉人可能會有壓力，因此有保護檢舉人的必要，且很多人可能不想惹事，才設獎勵制度。

蔡易餘則認為，猥褻物在刑法上其實是是非常不確定的法律概念，獎勵制度恐怕造成競相檢舉的現象，且會讓檢警負擔過重的檢舉量。蔡也認為，有些次文化包括言情小說、動漫等如果涉及腥羶色，也要被檢舉的話，會被認為管太多，且不尊重次文化。

吳怡玎則反問蔡易餘，「你說的是漫畫，不是真人吧？」蔡易餘說，「真的人，有些也是接受度很高啊」，吳進一步質疑，「所以你是要鼓勵？」蔡易餘解釋，「不是要鼓勵，是尊重他（次文化）的存在。」

蔡易餘說，如果明文規定可以檢舉，會造成案件量大增，不如回歸被害人提告，交檢警偵辦。如果被害人認為被侵害，圖文影音被散佈出去，當然是違法的，「但也有很多人是喜歡暴露給別人看的，社會上就是有這些人」，「如果被害人就是喜歡被看到私處，怎麼會說這樣的次文化就是錯的呢？」

司法法制委員會今處理國民黨立委李貴敏、吳怡玎所提《刑法235條》、呂玉玲所提《刑法231-2、235條》修正草案，因朝野無共識，全案保留朝野協商。

國民黨立委洪孟楷所提《刑法222條》，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，增列「以錄音、照相、錄影直播方式犯之者」，加重其刑可處七年以上有期徒刑。法務部對此敬表同意，委員會決議通過，不需經由黨團協商。

(中時 )