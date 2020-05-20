1名男子昨(19日)昨日在墾丁後壁湖附近沙灘上不斷來回徘迴，附近民眾見其神情低落，擔心有意外發生，於是立刻通報海巡署，海巡署官兵立刻前往查看，發現該名男子已經走入海中，於是立刻上前安撫情緒，才知道該名男子從台北到墾丁遊玩，卻因為生活上遇困難，有了輕生念頭，經岸巡隊員安撫後，已順利化解人生危機。

岸巡隊聯合警消將輕生男子救起並送往醫院。(海巡署提供)

海巡署南部分屬第六岸巡隊於昨日(19)接獲通報，1名男子疑似神情呆滯，在海邊附近徘徊尋短。岸巡隊抵達現場，尋獲該名男子後立即進行勸阻，並通知警察將此男子帶回局裡釐清詳情。

據了解，該名許姓男子來自台北市，有民眾通報在昨日(19)下午5點左右獨自一人出現在後壁湖保育沙灘，隨後緩慢的走向大海疑似尋短。岸巡隊抵達現場發現男子後，立即通知警消前來處理。

警方表示，許姓男子可能遭遇人生議題苦惱中，才因此南下屏東旅遊，因無法克服而意圖尋短結束自我生命，所幸警消人員及時趕到，才免於悲劇上演。

(中時電子報)