亞系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告指出，認為美國、大陸不確定因素風險升高，加上對於5G的成長恐過分樂觀，故將矽力-KY評等由「買進」一口氣降至 「賣出」，目標價由1212元下修至900元。

亞系外資指出，有鑑於原先對5G建設所設定的成長空間過於高，但在全球不確定因素升溫下，加上今年下半年PC、伺服務需求變動等因素、美國對大陸技術出口管制更趨嚴格，目前大陸進口替代不確定性不斷提高，且美國有機會對華為祭出進一步制裁等原因下，都成為矽力-KY不確定風險，故矽力-KY恐在今年第四季至明年第二季之間營收恐出現年下滑的情形，一口氣將矽力-KY評等由原先的「買進」一口氣降至「賣出」，目標價由1212元下修至900元。亞系外資也說，過去三年來，對於矽力-KY營運表現均維持樂觀看法，但「好的公司並非總是好的股票」，且目前矽力-KY股價過高不具吸引力。

(時報資訊)