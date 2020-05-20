台船(2208)為陽明(2609)訂造2,800 TEU級全貨櫃輪「碩明輪」及「洋明輪」上午舉行命名典禮，「碩明輪」及「洋明輪」輪船長209.75公尺，船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，載重噸達37,435噸。該輪取得ABS SMART(INF,SHM)船級符號，透過ABS蒐集指定船舶AIS和航路環境資料，定期提供FEM分析報告，藉以診斷船體結構的健康程度，與船上網路架構認證，為全球申辦ABS智慧船規章並核可首例。

陽明委由台船建造的10艘2,800 TEU級全貨櫃輪，將自今年5月起至2021年第2季完成交付，為陽明船隊增添新力。該船型可裝載約2,940個20呎標準貨櫃，船舶採劍艏船型節能設計，更為國內首次使用節能全舵型設計船型，具高效、節能的優勢；新建船舶亦搭載多功能雷達及電子海圖工作平台，可提供最大操船便利性並增加航行安全，搭配全球衛星頻寬及網路設備，將使陽明海運船隊更具有環保競爭及管理優勢。

陽明表示，該系列新船可靈活調配通行亞洲各港，於交付後將部署於亞洲區間航線，以積極掌握亞洲市場經濟成長契機，同時新船省油節能之成效，相較原航線配置之租入船或老舊船舶，可積極降低營運成本，提升船隊整體競爭力。

碩明輪及洋明輪營運後將投入JTS航線，JTS航線靠港順序為：名古屋、東京、千葉、橫濱、基隆、高雄、香港、蛇口、廈門。

(時報資訊)