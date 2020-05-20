為了防止新冠肺炎疫情擴散而廣泛實施的限制措施打擊對服裝、旅行和外食的需求，澳洲零售銷售額在歷經3月的創記錄急升之後，於4月大幅回落。

澳洲統計局周三公布，4月經季調後零售銷售額初值較前月大減17.9%，由3月的月增8.5%急轉直下，並創下史上最大跌幅。數據顯示所有產業的零售額均暴跌，服飾、咖啡廳、餐廳與外賣的銷售額與去年同期相比更將近腰斬。

澳洲將於6月4日公布4月零售銷售額終值。

反映低迷的消費者信心，澳洲國民銀行（National Australia Bank）公布的無現金零售銷售指數－用來衡量該銀行平台上簽帳金融卡、信用卡等無現金支出，在4月大減5.3%。

該銀行首席經濟學家Alan Oster表示，在今年上半年失業率估將達到11.7%，以及未來1年半也將超出危機前水準的情況下，非必需消費品零售額的大洞不太可能很快回復。

(時報資訊)