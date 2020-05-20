美股周二收低。台股今天520為總統就職，一早即由電金權值股領軍開高，早盤集中市場穩在平盤之上，臨收盤台積電(2330)漲幅加大，助攻台股站回10900點，收漲47點至10907點，成交值1686億元。

美國官員警告美國經濟面臨持續風險，以及美國藥廠莫德納公司的新冠肺炎疫苗研發結果受到質疑，周二美股收低，終場美股四大指數跌幅介於0.39%~1.59%；台積電ADR跌2.01%。

雖美股下跌，台積電(2330)今早股價開高，收盤漲2.5元為294元。股王大立大立光(3008)同步走揚，雙王上漲，沖淡美國對華為禁令提高的利空；國泰金(2882)公布第一季亮麗財報激勵股價開高，以及防疫概念及政策做多的國光生(4142)等生技股續攻，加上和泰車(2207)等傳產股續漲；電金傳走穩上攻，台股520行情走穩。今天尾盤進行台指期結算，順勢在高檔結算。

回顧本周台股持續在高檔震盪整理，呈現逐日上漲，且周二在三大法人中，外資買超46.51億元、投信買超10.32億元、自營商買超12.25億元。外資終止連5賣，轉為買超，三大法人合計買超69.36億元。

今日台股為連續第三天上漲，520行情續揚，台股仍站穩短期及月季線之上。上檔逢年線壓力，預計需補量才能有利加權指數挑戰年線壓力。

(時報資訊)