台中市滿65歲以上的長者超過37萬人，敬老卡和愛心卡總發卡數更是達到近46萬張！市議員林祈烽指出，台北市持敬老卡租用Ubike有優惠，台中市卻沒有；他希望社會局將租借iBike及搭乘台鐵和高鐵的優惠都一併納入；副市長黃國榮強調，市府會儘全力來力促其成。

林祈烽指出，他比較6都敬老卡的優惠補助項目，發現台中市滿65歲以上的長者是最幸福、也是最好的，不管是搭公車、計程車、國道客運，甚至到國民運動中心和衛生所、醫療診所看病，持敬老愛心卡都能享有優惠；年底捷運通車後，長者搭乘捷運一定也會有優惠，那台中市的敬老卡優惠福利，就會是全國第一，比台北市還要好。

林祈烽說，台中市敬老卡優惠雖然多，但續租借iBike卻沒有優惠！經常有長輩向他反映，指敬老卡的優惠是看的到，用不到；4年前就有議員提議要納入iBike的優惠，可是到現在都沒有動靜；敬老卡有補助搭乘台中起訖站的國道客運，但台鐵和高鐵卻不能使用，市府應研議把台鐵和高鐵的搭車補助一併納入。

林祈烽表示，市府如能完成iBike的續借優惠，以及持卡的長者都能搭乘台鐵和高鐵，加上恢復搭計程車的全額補助，那台中市的持卡長輩，就是全台最幸福的長者，台中市也是最適合長者宜居的幸福城市。

社會局長彭懷真強調，年底捷運通車後，持敬老卡搭車一定有優惠，租借iBike的優惠部份，也會跟交通局來研擬；持卡搭乘台鐵去年交通局就有和台鐵研商，問題卡在車站票卡機器修改費用要由誰來付錢，這是技術面的問題；搭乘高鐵部份會和高鐵公司研商。

(中時 )