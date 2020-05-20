新冠肺炎疫情趨緩，但擴大紓困方案議題仍持續延燒！疫情指揮中心定期分析目前紓困的核定案件和受理案件比例來看，受理效能第一是新竹市達69%，其次分別是桃園市、台南市、新北市、連江縣、台中市、彰化市和台北市。指揮官陳時中表示以受理件數來看仍是六都最多，因六都人口也最多。

若以核定安件占縣市總戶數百分比來看，則第一名是桃園市，其次為連江縣、台南市、新竹市、新北市、台中市等，陳時中也表示，不論是接受案件或核定上，速度都在增快中，相信會愈來愈順利。

媒體詢問南部有人申請紓困補助，但名下有土地約4000多萬元，雖名下沒有存款，這樣的案例是否抵觸紓困原則？陳時中表示，在紓困上的共識是有自住房子不符紓困標準，但若有土地但沒有辦法產生收益，且疫情對其收入已達到生活發生困難，因為紓困不是訂中低收入戶，若沒存款，收入又減少影響生活，則也符合認定，可以申請紓困方案。

(中時 )