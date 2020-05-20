「愛你愛你！我愛你！」每年5月20日因為諧音好記又浪漫，是新人們最熱門的結婚日子，今年適逢2020年，引來更多情侶在這特別的日子前往辦理登記結婚，高雄巿三民戶政事務所20日也特地舉辦結婚登記送祝福活動趴，祝福新人們幸福圓滿、永遠快樂。

今年高雄選擇在520登記結婚的新人數與往年相比踴躍許多，預約登記的就有348對，再加上現場直接洽辦者，預估20日將超過400對情侶正式成為夫妻，大大超越去年的330對，高雄市民政局也在520的特別日子，贈送印有「高興有老公 雄愛是老婆」字樣的方巾，祝福新人們永浴愛河。

此外，三民戶政事務所更加碼贈送雙喜杯墊、享樂罐及貼有520愛情密碼的手工編織愛心小禮盒，並在洽辦登記結婚的會場特別精心布置浪漫場域，供新人拍照，讓在疫情期間無法如期舉辦婚宴的新人們，也能享受步入禮堂的浪漫氣氛。

緣分說來奇妙，能夠從相遇結為夫妻並不容易，今天也到三民區公所辦理登記的2位新人蕭瑋民及陳增瑜， 6年前互不認識，因為突如其來的一場大雨，讓在台中逛市集的2人在同一屋簷躲雨因而相遇，並一見鍾情，2人在去年底就決定在520浪漫之日結婚，如今正式成為夫妻，雙方都相當開心。

三民戶政事務所主任歐敏信表示，人海中遇到彼此共結連理是相當不容易的緣分，而能在2020.520這天登記結婚更是擁有難得的幸福密碼，祝福年輕一代的新人們，信守彼此愛的承諾，勇敢走入婚姻。

(中時 )