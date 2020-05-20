卸下總統府祕書長職務的陳菊今天表示，讓台灣繼續前進，不只是蔡英文總統一個人的責任，台灣的民主需要每一個人共同參與，她也會繼續和大家團結走在一起，一起打造一個更好的國家。

陳菊今天在臉書表示，今天是520，蔡英文總統第二個任期開始的日子，「是台灣歷史嶄新的一頁，也是我人生中一個意外任務的完美結束」。

回首過去，她說，這段時間能夠和大家團結在一起，讓台灣的自由民主更加鞏固、讓台灣的防疫光榮世界，她非常榮幸和感激。

未來，蔡英文總統會在「產業發展」、「社會安定」、「國家安全」及「民主深化」四個面向上，帶領台灣脫胎換骨、迎向未來。但是，陳菊認為，讓台灣繼續前進，不只是蔡英文總統一個人的責任，更是我們2300萬台灣人共同的責任。

她說，一如我們每個人提高警覺、互相信任、配合防檢疫措施，台灣才能在這次的疫情中有如此亮眼的表現。我們的民主奇蹟，也需要每一個人的共同參與，而她也會繼續和大家團結走在一起，「一起和蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長，還有我們的每一位夥伴、每一位台灣人，一起打造一個更好的國家」。

(中時 )