新冠肺炎疫情在全球蔓延，英國預計最快9月就能開打疫苗。對於台灣的狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣9月開打的機會很小，如果英國9月開打，那非常好，他們的條件設定比較寬，我們還需要觀察效果、安全性，加上專家的瞭解和評判，才會下決定。

陳時中表示，台灣的疫苗廠商在動物實驗上達到很好的效果，但因為疫苗是要給人打，還需要仔細審視，台灣醫療量能足夠、死亡率低，安全性的考慮會比較嚴格。

(中時 )