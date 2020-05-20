英國9月施打新冠疫苗 陳時中揭台灣開打機率 14:292020/05/20 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國預計在9月施打新冠肺炎的疫苗，對此，陳時中回應，台灣9月開打疫苗的機會很小。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在全球蔓延，英國預計最快9月就能開打疫苗。對於台灣的狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣9月開打的機會很小，如果英國9月開打，那非常好，他們的條件設定比較寬，我們還需要觀察效果、安全性，加上專家的瞭解和評判，才會下決定。 陳時中表示，台灣的疫苗廠商在動物實驗上達到很好的效果，但因為疫苗是要給人打，還需要仔細審視，台灣醫療量能足夠、死亡率低，安全性的考慮會比較嚴格。 連13天零確診 陳時中收到玉荷包：代表很多0 川普吃奎寧防新冠 恐心臟先出問題 (中時 ) #新冠肺炎 #疫苗 #英國 #9月開打 #台灣 #機率 #生活 #健康 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫鬆綁 球團再扛經營壓力 04:102020/05/16 運動天地 「台灣文學之母」鍾肇政辭世 蔡英文：台灣文壇的損失 07:302020/05/17 政治 NCC追殺大陸OTT 愛奇藝回應了 17:272020/05/18 財經 麻豆文旦產量預計持平 大果收購將持續辦理 17:552020/05/18 生活 英國將終止歐洲人員自由流通政策 21:432020/05/19 國際 防疫戰果有目共睹! 法國外貿銀行：台灣今年經濟成長 可望維持1.5％ 04:102020/05/20 金融．稅務 五眼聯盟批陸的背後 04:102020/05/20 時論廣場 盼兩岸維穩 修憲優化體制 蔡英文520演說全文 10:082020/05/20 政治 網易Q1財報淨利漲3成 預計6月底赴港上市 10:392020/05/20 財經 世銀預計今年全球經濟萎縮5％ 6000萬人陷極端貧困 12:222020/05/20 兩岸 生活熱門新聞 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 飛蟻屍海淹沒地板 照片曝光...8千人看傻喊扯 - 生活 蛋吃多不會膽固醇過高 醫：這4種人例外 - 生活 北車給坐嗎？黃暐瀚留言林佳龍臉書16字 網炸了 - 生活 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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