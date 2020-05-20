高雄巿議員邱俊憲20日在巿議會質詢時，指有戶政人員發出求救訊號，透露巿長韓國瑜正大量寄送反罷免的巿政宣傳資料。高巿府事後回應，信件原本要針對防疫寄送，但因為疫情趨緩沒寄，請轉烏龍爆料的議員道歉。

新聞局指出，這份「給巿民朋友的一封信」是4月中構想，因為當時新冠肺炎來勢洶洶，加上韓市長非常擔心接下來是登革熱好發季節，市長單純是想從高雄市大家長的關懷角度來提醒市民做足防疫準備、以及提前防範登革熱。

後來因為疫情趨緩，所以信件沒有發出，沒想到卻被有心人士拿出來操作，認為是動用市政資源進行宣傳。高市府希望特定團體不要凡事扯罷免，難道要市府不關心人民、讓市政空轉才開心？請烏龍爆料的議員道歉。

邱俊憲質詢財政局長李樑堅時指出，他今天收到戶政事務所同仁傳出的「求救訊號」，韓巿長現在下令，預計要對家家戶戶寄送相關的市政宣傳品，讓人不禁懷疑，這是不是寄送所謂的「反罷韓」或者要針對巿政加強宣傳。

李樑堅回說，財政局管的是歲入，歲出是在主計處，但他覺得巿政的績效讓老百姓知道，也是合理。邱俊憲則批評，這根本是侵害人民的個人資料、違反行政中立，並公開呼籲檢調，甚至內政部主管單位，主動介入調查。

(中時 )