兒童界最強巨星《粉紅豬小妹舞台劇-完美的下雨天》舞台劇8月將二度來台，與真人一樣高的佩佩與喬治即將驚艷小朋友們，全新舞台劇將帶來無限歡樂，讓大小粉絲在這個夏天欣賞到《粉紅豬小妹》的溫馨家庭劇情，以及體驗將生活日常化為繽紛有趣的神奇魔力，更是培養小朋友對舞台劇藝術認識的超強入門款。

超級動畫巨星「Peppa Pig粉紅豬小妹」2020年再度帶著全新中文版舞台劇回來，將螢幕中的童話世界搬上舞台，成為真實演出，要將佩佩一家的歡樂能量帶給大小粉絲們。《粉紅豬小妹舞台劇-完美的下雨天》，不只有溫馨的家庭故事，更有美好的友情，下雨天小朋友在家，可以做些甚麼呢？讓Peppa告訴你吧！

「Peppa Pig粉紅豬小妹」是學齡前小朋友的動畫首選，全新中文版兒童舞台劇《粉紅豬小妹舞台劇-完美的下雨天》，將於2020年5月21日下午1點半歡樂開賣，喜歡《粉紅豬小妹》的千萬不要錯過，相關資訊可至寬宏售票查詢。

超級動畫巨星「Peppa Pig粉紅豬小妹」將二度來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

(中時電子報)