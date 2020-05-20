根據產險公會統計，產險網路投保4月份投保件數降4成，投保金額較去年同期成長率也縮減至16％，是產險業者有網路投保以來單月成長率最低的一個月。

至於前4月份網路投保件數65.7萬件也較去年同期衰退7.6％，導致前4月網路投保金額5.17億元，只較去年同期成長25％。在產險網路投保項目中，由於新冠肺炎疫情，不少人取消近期出國行程，使得四月份旅綜險件數降更多，但只要有出國必會投保旅綜險，因此4月份旅綜險仍有2203件，單月總投保金額為19萬元，除了旅綜險的投保件數和金額降之外，傷害險件數和金額也較去年同期減少。

據統計資料顯示，持續成長的網路投保項目為汽車險、機車險、住宅險以及其他險，其中成長率最高則在其他險（責任險及寵物險等），其他險去年前4月為94萬元，今年前4月已上升至206萬元，年成長率為119％。

產險業者表示，網路投保件數、金額及成長率佔比最高仍是汽車險，汽車險前4月份投保金額為3.5億元佔網路投保總金額5.17億元的近7成，而且前4月份也較去年同期成長逾5成。

(工商 )