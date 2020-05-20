裕利安宜產險亞太區向區內171位財務長及財務 主管進行一項調查發現，「未付應收賬款」和「拖延賬款」為亞太區企業面對的主要困擾。

裕利安宜產險表示，在受訪的亞太區企業在過去3年期間，有73％曾遭受到不同程度的未付應收賬，另有82％的企業被拖延賬款。當中還有8％和22％受訪者分別表示「經常」遭受拖欠現象困擾。另外，在全球經濟形勢不明朗的情況下，減少與信譽欠佳的客戶的業務往來成為最常用的風險管理措施。

上述問卷調查是裕利安宜產險於2019年12月至2020年2月期間進行，當時正值亞太區經濟體受到中美貿易糾紛、香港社會動盪令其進入了10年來首次的年度衰退，以及新冠肺炎疫情正開始完全改變全球經濟布局的三重打擊。

裕利安宜亞太區行政總裁施昊國表示，雖然減少與信譽欠佳的客戶的業務往來可能是一個有效避免客戶拖延賬款的方法，但這亦對銷售收入產生一定程度上的影響。貿易信用保險即可為客戶提供各種量身定制的解決方案，可為企業應收賬款和現金流提供保障。 根據裕利安宜經濟研究部門的最新預測，商品和服務貿易將出現兩個季度的衰退（2020年第一和第二季度），這將導致貿易量每年萎縮15％。整體來說，預計2020年全球GDP下降3.3％，相當於9兆美元的損失，或是2009年全球金融危機的兩倍以上，還預計2020年全球破產率將至少增加20％。

因此，裕利安宜亞太區高級經濟師黃黎洋表示， 在全球一半以上的人口和GDP被封鎖了平均兩個月後，如果經濟活動能夠在2021年中之前全面恢復，預計全球經濟能呈現U型復甦並且2021年GDP能達到5.6％的增長。亞太區方面，除大陸和印度以外，預計2020年上半年所有主要經濟體都很可能經歷技術性衰退，而其中電子、非食品零售、運輸和汽車行業將遭受最大打擊，並預計今年亞太區的整體增長將下降至-0.6％，在2021年反彈至6.5％。

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