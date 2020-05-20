國民黨主席江啟臣今天下午在中常會，就蔡總統上午就職演說有關兩岸的內容表示，蔡總統的「和平、對等、民主、對話」是朝野都同意的原則；「不接受一國兩制」也是台灣共識。但過去四年在蔡總統領導下，兩岸交流嚴重倒退；今天的談話，也看不到未來打算如何重建兩岸互信。

江啟臣說，蔡總統今天的演講中，承諾仍將依循中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸關係。但這四年來，反而越來越看不見，中華民國的各種象徵。

他說，早上蔡總統大談「台灣的民主故事」的亮眼，卻很少正視，保障台灣社會民主自由的制度基礎，是中華民國的憲政體制，是早在 109年前建國之初，就已經揭櫫的原則價值！也難怪，蔡總統會一直強調「中華民國台灣這七十年來」，輕忽中華民國早在1912年創建，曾是亞洲第一個民主共和國、第一和第二次世界大戰戰勝國，更曾是聯合國發起國的歷史事實。

江啟臣說，先前他曾在立院提出投票權下修18歲、被選舉權下修到20 歲的修正案，國民黨立委也拋出過閣揆同意權、國情咨文常態化等修憲議題，修正當前「總統有權無責，行政院長有責無權」的問題。國民黨樂見總統也正式回應修憲議題，但同時希望總統揭櫫修憲議程時，能先對中華民國憲政體制的沿革、內涵，能展現更多尊重。

他說，中華民國是我們共同的國家認同；國民黨不只是中華民國的捍衛者，更是憲法中民主、自由、均富價值的實踐者。國民黨未來將繼續為人民理性監督政府、提供政策發想、揭發不法弊案，並促進朝野對話。任何政黨只要著眼於國家與人民福祉，國民黨都願意展開對話合作，為台灣的人民與民主共同努力。

(中時 )