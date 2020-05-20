再過兩、三個月，三星(Samsung)就可望推出下半年的旗艦新機 Galaxy Note 20 系列。這一款手機將採用哪樣的設計，知名爆料達人為有興趣的朋友們提前揭開了新機的神秘面紗。

知名爆料達人 i冰宇宙 稍早之前透過 Twitter 分享了不少關於三星 Galaxy Note 20 系列資訊。其中，他分享了兩張疑似 Galaxy Note 20 的設計圖。從圖中來看，Galaxy Note 20 採用 O 極限全螢幕設計，左右側螢幕也延續先前的設計帶有些微曲度。主相機也延用 Galaxy S20 系列的風格，置放於背面左上角，且採用類似骨牌的造型設計，是 3 顆相機的系統，但不排除 Galaxy Note 20+ 可能主相機鏡頭數量可能再增加。

知名爆料達人 i冰宇宙 分享的三星 Galaxy Note 20 設計圖。(摘自 Twitter)

i冰宇宙 點到，對於曝光圖片中的手機邊框，消費者們可以不用太過在意，因為這只是粗略的設計。不過由於目前時間已相當接近新機可能發表的時間(8月)，整體設計就算改動，變化幅度也不會太大。從圖中可以看出 Galaxy Note 20 機身仍舊維持 Note 系列的風格，造型較為方正。

Don't believe its bezel, just a rough design preview. — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020

針對 Galaxy Note 20 系列，爆料達人指出三星將不會沿用 Galaxy S20 Ultra 的 100倍變焦功能，但是 Galaxy Note 20+ 預計仍舊將採用 108MP(1億8百萬畫素)主相機，而且會增加新的感測器來協助提升對焦性能，以期解決(Galaxy S20 Ultra)相機對焦的問題。

Note20 series no longer retains 100X zoom function — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020

Note20 series no longer retains 100X zoom function — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020

除此之外，先前已有不少關於 Galaxy Note 20 系列的消息傳出。包含可能延續 2019 年策略推出兩款(Galaxy Note 20、Galaxy Note 20+)，不會像 S20 系列一樣推出 Ultra 款式。預計僅有 Galaxy Note 20+ 支援 120Hz 螢幕更新率，Note 20預計維持 60Hz 螢幕更新率的設定。處理器部分，預計仍舊維持雙處理器的策略，但是可能升級採用最新的 Exynos 992(Galaxy S20系列採用Exynos 990)，並預計在南韓推出搭載此處理器的版本。先前消息指出，雖然新冠肺炎(COVID-19)對全球眾多產業帶來影響，但三星 Galaxy Note 20 系列以及可折疊螢幕新機，都有望維持原本策略在 8 月份亮相。

(科技)