生華科(6492)新藥Silmitasertib(CX-4945)因具成為治療新冠肺炎潛力藥物榮登國際權威Nature(自然)科學期刊。

生華科開發中新藥Silmitasertib，是First in Class市場首見新藥，而且是全球唯一進入人體臨床的CK2蛋白激(酉每)抑制劑。除了可以透過抑制病毒複製多種途徑、提升細胞干擾素產生以降低病毒量，同時可以降低促發炎細胞激素IL-6產生，減緩患者感染新冠病毒所引發自體免疫風暴(Cytokine Storm)的雙重作用機制（dual action)。

在Nature一篇最新刊登名為”Drug researchers pursue new lines of attack against COVID-19”--全球藥物研發人員致力追求抗新冠病毒的新療法的文章中，作者除了引述由美國加州大學舊金山分校定量生物研究所(UCSF-QBI)最新發表的研究論文，透過大數據分析從332個和新冠病毒高相關的人類蛋白，篩選出69個抗COVID-19具潛力的藥物或化合物，生華科的Silmitasertib多列榜上，作者指出生華科開發中新藥Silmitasertib是小分子藥物，正在進行癌症二期臨床試驗，因為可調控及抑制細胞中蛋白激(酉每)CK2的活性，進而防止應激顆粒(Stress Granule)的分解，創造宿主細胞具更佳的抗病毒環境，降低宿主細胞感染。

(時報資訊)