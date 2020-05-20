受到新冠肺炎疫情影響，台灣設計立足國際鞋壇運動品牌 361°集團今天決定6月底撤出台灣實體通路，至於已簽約的運動員權利仍會全力維持至合約結束。

361°專攻高端跑步鞋款，其設計及開發皆由台灣鞋業人才操刀，自 2016 年進入台灣市場起，便連年獲得 RUNNER’S WORLD 等國際鞋壇大獎，廣受跑友肯定。新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐下，全球零售業遭受巨大衝擊，361°集團亦因疫情影響，導致訂單銳減。為求資源整併，集團總部宣布於6月底正式撤出台灣市場實體銷售營運，電子商務則由總公司轉為兩岸跨境銷售。

雖然暫時離開台灣市場，但361°國際線的研發設計團隊仍維持台灣設計師主導，未來將以歐洲為營運重心，秉持品牌「多一度的超越」的精神，運用台灣開發的QU!KFOAM 等專利緩震科技，持續創造出適合各類型跑者的專業跑步鞋系，使台灣設計 DNA 存續於世界舞台。

361°長期關心台灣跑步環境，贊助長跑之王何盡平、Wings For Life 亞軍羅世杰、世界盃超馬國手周俊宏以及尖石國中田徑隊，藉由各階層贊助合作，大幅改善選手的資源及拓展品牌知名度。361°旗下所有贊助將不受影響，持續提供優質產品及服務至今年度合約期滿，以最大限度全力摒除選手們未來的裝備煩惱。

里約奧運國手何盡平遺憾表示，「非常可惜得知 361°將離開台灣的消息，過去兩年的贊助合作受到361°很多幫助，也感謝361°在最後階段依然將選手放在第一順位，用心相待。」。361°台灣總經理李照圓說：「這五年來，團隊所創下的成績令人驕傲，不僅在國際上展現台灣鞋業的頂尖實力，累積13座國際獎項，每年在台灣市場的業績表現亦呈現穩定成長，雖受疫情影響遺憾暫別台灣市場，我依舊感謝團隊的付出以及贊助選手、跑團、媒體朋友的支持，更衷心感謝跑友們給予的回饋，希望每一雙361°跑鞋皆為各位的運動生活帶來助益。」。

為回饋消費者，361° 將自5月21日至6月30日出清特賣，Bye Bye Sale 活動於直營百貨、經銷店點、官方電商平台同步起跑，全品項最低2.5折起。其中，國際獲獎鞋款、選手御用鞋款及多項經典暢銷鞋款將以超值優惠販售。詳細販售店點及優惠資訊可查看361°官方網站www.361sport.com.tw。

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