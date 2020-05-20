新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前表示將鬆綁商務來台規定，今日宣佈最新規劃。指揮中心發言人莊人祥表示，會將來台的國家區分成極低風險、低風險國家，提供不同的規劃，極低風險國家來台先檢疫5天、低風險國家則徐檢疫10天，待採檢後就可自主健康管理。

莊人祥表示，極低風險國家如紐西蘭，入境後居家檢疫第5天就可以自費採檢，採檢陰性後可進行自主健康管理到來台的第21天，會利用簡訊、「疫止神通」LINE進行每日健康回報。對於低風險國家，進來後需要居家檢疫10天，再進行採檢，採檢陰性後可進行自主健康管理到入境的第21天，同樣以簡訊或「疫止神通」LINE回報。

對於如何區分極低風險、低風險，指揮官陳時中表示，確診數減低的，風險就低，需要經過專家評比和分類。澳門的疫情控制相當好，只是有人在提，跑到澳門是否容易跑到「另一邊」，因此澳門的定位仍在思考中。

莊人祥記者會後進一步表示，評估極低風險、低風險的標準包括，當地的每日平均病例數、百萬人口病例數等。目前商務來台者都需進行14天居家檢疫才能外出，待指揮中心公布後，就能依照國家的風險程度，縮短為居家檢疫5天或10天，自費採檢陰性後就可外出，採檢費用約6、7000元。

(中時 )