520是總統及副總統就職大典，另外也因為諧音「我愛你」成為有情人表達愛意的好日子，台東監獄內20日溫馨滿滿，有位34歲陳姓女子帶著強褓中的寶寶，到獄中與劉姓男友登記結婚，陳女靦腆對著劉男說「會和孩子等你回家！」

以往冰冷的監獄中多了些許溫情，雖然沒有白紗禮服和西裝，但絲毫不減2人甜蜜，這對新婚夫妻在獄方和戶政人員的見證下，登記結婚，強褓中的小孩是最甜蜜的小花童，見證父親與母親不離不棄的真愛。

在獄中與男友互許終生，陳女無怨無悔，親自用行動表達不離不棄的真愛，戶政人員送上精美紀念品及最真摯的祝福，身分已經升級為「人夫」的劉姓男子把握短暫機會，享受這難得的天倫之樂，雖然洋溢幸福，但眼神中仍透露出滿滿的虧欠，內心想必五味雜陳。

台東監獄表示，43歲的劉姓收容人因毒品案入監服刑，女友陳女不但沒有離開，還無怨無悔的忙著照顧2人在今年情人節產下的小寶寶，讓劉姓收容人感動不已，選擇在520有意義的1天互許終生。

台東監獄典獄長林順斌強調，親情是最有力的力量，陳女真心守候，成就這件好事，希望劉姓收容人刑滿出獄，不要辜負美嬌娘的痴情等待，重新好好做人。

(中時 )