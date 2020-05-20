看著埋線拉提效果誇張的廣告，讓許多人以為埋線拉提無所不能，可以改善任何問題。實際上埋線拉提後，很多人都會疑惑「為什麼我的紋路還是在啊？法令紋、淚溝還是在啊？」

所以是埋線拉提沒效？還是醫師的技術不好，拉錯地方了？皮膚專科醫師林上立醫師說明其實不是埋線拉提沒效果，而是重點搞錯了！

為什麼會有皺紋？罪魁禍首大家都搞錯了

常聽見的淚溝、法令紋、木偶紋、頸紋等紋路，林上立醫師表示最主要的原因是因周圍的體積流失，造成附著其上的組織失去支撐而塌陷、下滑，最終在皮膚表面形成紋路。

林上立醫師解釋：大家想像一下小朋友穿著大人的衣服，小朋友如同骨架，衣服是皮膚組織，小朋友身體太小，沒有辦法撐起大人的衣服，所以衣服看起來就會皺皺的、垮垮的、不平整。

愈靠近臉部中央，埋線拉提的效果愈差，林上立醫師提到因為從臉部結構來看，法令紋、淚溝等紋路所欠缺的是「骨架支撐」「體積」，而不是皮膚的緊實度。因此治療時也要往增加體積、重建支撐方面著手。

▲法令紋與淚溝，和顴骨、眼眶骨、上顎骨的體積流失有很大的關係。由圖可見，從年輕到老年，骨頭體積明顯減少。（圖片來源：上立皮膚科診所）

埋線拉提沒有問題 問題是用錯時機了

圖片來源：上立皮膚科診所

林上立醫師指出埋線拉提利用物理性的向量拉提，把可吸收性的醫療線材埋入淺層脂肪，再將下垂的脂肪墊往上拉提回到原來的位置。偏偏老化流失最大宗的位置是在更深層的「骨架」，不是埋線拉提的「線」放的位置。造成有許多人再怎麼努力地向上拉，都只能拉到淺層的那一層「皮」，對於「支撐、體積」並無助益，因此對於嚴重、熟齡的皺紋並不會有顯著的改善。而重建支撐、增加體積，則是需要透過膠原蛋白增生劑等注射治療。

林上立醫師補充，並不是說埋線不好，而是必須依據每個人流失的層次、部位，選擇相對應的治療方式，其中也不乏有結合埋線拉提結合膠原蛋白增生材質治療，同步改善骨架支撐、脂肪下滑的問題。建議在治療之前，可先諮詢醫師確認你的皺紋起因於哪一個層次的問題，再決定治療方式。

膠原蛋白增生劑 重建支撐打造年輕比例

林上立醫師表示利用膠原蛋白增生劑如洢蓮絲、舒顏萃，將流失的骨架重建眼眶骨、中段臉的體積，術後淚溝改善，紋路平整，法令紋改善、蘋果肌歸位、臉頰緊緻，輪廓更顯立體年輕。

治療後，重建臉部的體積支撐，不只兩頰蘋果肌恢復立體飽滿並往上提，連同淚溝、法令紋、木偶紋也有所改善了。（圖片來源：上立皮膚科診所）

▲中段臉的體積流失，不只會讓蘋果肌下垂，也會導致淚溝、法令紋，經注射治療後，重建臉部的體積支撐，不只兩頰蘋果肌恢復立體飽滿並往上提，連同淚溝、法令紋、木偶紋也有所改善了。（圖片來源：上立皮膚科診所）

林上立醫師強調，膠原蛋白增生劑術後漂亮的關鍵，是讓膠原蛋白長在對的位置。因為每個人流失的部位、層次、嚴重程度都會有所不同，即使都是法令紋，每個人流失確切的點位、層次也會不一樣。因此醫師要透過完整的術前評估，再要依據每個人流失的情況，正確地分配劑量，除了改善問題本身(如淚溝、法令紋)，同時重建周遭的流失，進而改善整體視覺年齡與氣色。

(中時電子報)