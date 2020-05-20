衛福部長陳時中20日表示，為帶頭力行「防疫新生活運動」，周末他將帶媒體赴屏東墾丁、逛墾丁大街，順便看看恆春珊瑚礁海岸的自然風光。「墾丁我也很久沒去了！」希望帶頭示範一下觀光。

根據指揮中心規劃行程，本周六（23日）下午2點疫情記者會後，陳時中將搭乘高鐵赴高雄左營，轉搭遊覽車前往墾丁，並入住墾丁福華飯店，接著到墾丁大街逛街。周日（24日）一早前往鵝鸞鼻日間長照中心，此為全台最南端的日照中心，接著去看恆春珊瑚礁海岸，陳時中下午接續在墾丁福華飯店召開疫情記者會，說明最新疫情，接著返回台北。

至於交通部把交通運輸的三階段鬆綁規劃19日送交指揮中心審查，陳時中回應，第一，很難用時間點設定開放條件，要以疫情發展作為開放表準才對，尤其疫情天天都在變化，因此不贊同「明定第二、三階段的鬆綁時間點」。

第二，陳時中建議交通部，指揮中心不反對銷售自由座，至於「站票」的開賣，有可能增加近距離的接觸風險，搭雙鐵又是長途行程，風險更高。第三，對於開放飲食，指揮中心沒有意見，只是不贊同鬆綁戴口罩。

(工商 )