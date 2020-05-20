許多行業因受到新冠肺炎疫情影響，收入銳減，行政院表示正在做振興方案的最後研擬，將在7月一開始就全面啟動振興。不過今（20日）民進黨立委蘇震清質詢時拿出一串150元的香蕉，透露產地農民售出價格只有20元！他表示5月初產地售價還有40元，大罵農委會副主委黃金城：「大家都知道有在人為壟斷，為什麼你們查不到？」

蘇震清替蕉農發聲。（圖／國會頻道）

蘇震清在質詢時帶著一串香蕉上台，表示購入時零售價為150元，「如果換算現在1公斤，這裡3點多台斤，只剩20幾元，成本產地價！」蘇震清怒斥：「從產地價到零售價差了7.5倍！」

蘇震清說：「我要替這些香蕉農講話，現在每台斤剩8至10元！」並表示，目前政府啟動補助機制幫助運輸方向，表示每公斤補助外銷10元，而且外銷價還有每公斤48元，但國內算起來每公斤只補助2.4元，「沒有公平性！」

蘇震清為蕉農發聲，痛批看不下去農委會的所做所為，「你們到底在玩什麼我都看不下去！」他要求農委會查清楚人為壟斷，更爆料：「大家都知道有在人為壟斷，但是你們查不到！」農委會全程幾乎噤聲，最後表示會檢討。

楊瓊瓔質詢農委會，替花農發聲。（圖／國會頻道）

國民黨立委楊瓊瓔質詢時也表示，以前文心蘭9成都外銷到日本，但現在可說全部歸零，花農到現在還無法預估何時才能恢復外銷，目前連一個貨櫃量都沒有。農委會農糧署表示已啟動包機外銷，蝴蝶蘭跟文心蘭將一起外銷；國內部分台中申請2.4萬株、彰化申請7萬株，但楊瓊瓔9月時可能將有2700萬株文心蘭滯銷，金額可達10億，希望農委會不要讓花農血本無歸，農委會則表示會有1千多萬元的補助。

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(中時電子報)