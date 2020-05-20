台中市政府推動第15期市地重劃工程，並規劃興建大里區聯合行政中心，將轄區內4個公務機關集中合署辦公，為配合工程開發，大里區公所將先行遷往台中市纖維工藝博物館辦公，在聯合行政中心完工後再遷入新址；市議員李天生20日質詢批評浪費公帑，製造困擾，主張「先建後拆」，避免二次搬遷。

李天生指出，大里「公一」用地因市價徵收估計超過40億，經費龐大，遲遲無法開發，延宕超過40年，地主抱怨連連，前市長林佳龍採用跨區重劃方式，將大里公一、公兒14、公兒15及大里區公所進行合併開發，獲得內政部核准，編定為第15期市地重劃，同時規劃在區內興建聯合行政中心，將大里區公所、戶政所、地政所及地方稅務局大屯分處等4個機關遷入合署辨公。

市府民政局長吳世瑋說，曾經和地政局長溝通，並考量過各種方案，不過限於地政法令規定，目前無法突破。

李天生表示，大里區公所現址將變更為商業用地，同時配合工程拆遷，預計明年初先遷往台中市纖維工藝博物館內辦公，待聯合行政中心興建完工後，再遷入新址，因而將出現二次搬遷。

李天生批評，大里區公所遷往纖維工藝博物館辦公，今年度編列搬遷、裝修經費高達1381萬元，花費不貲，同時使用壽命不長，未來再遷往聯合行政中心，還需要再花費可觀經費，浪費人力物力，地方強烈希望「先建後拆」，甚至可以考慮採取租用方式讓區公所繼續在原址辨公，待聯合行政中心完工後再行搬遷，避免浪費公帑，減少困擾。

大里區聯合行政中心總工程經費9億元，市府分5年編列，預計113年完工，今年度編列規劃費4757萬元以及搬遷費1381萬元。

李天生抨擊說，外界看市政府是一體的，不會區分是那個局室的權責，市府各局室應該進行內部溝通，有效處理，為民眾節省公帑；副市長黃國榮當場答應，將進行內部溝通，積極設法研擬處理。

(中時 )