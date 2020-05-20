蔡英文總統於今日宣誓就職民進黨黨主席，位在民進黨中央黨部十樓的接待大廳牆面，也換上了主題為「堅韌之國，美麗之島」的大圖輸出，以插畫風格的設計，再添增「行動改變台灣」的標語，試圖打造出與年輕人接軌的入口意象；此外，也象徵身為執政黨的民進黨，不曾忘記競選承諾，未來將推動台灣向前進，用實際行動讓民眾感受到幸福，讓世界看見台灣的美麗與堅強的韌性。

民進黨副秘書長林鶴明表示，有別於過往較為嚴肅的設計，這是民進黨首度以深受年輕人歡迎的插畫風格，來做為政黨視覺創作；使用溫暖、明亮的黃色為主色調，巧妙地融入黨徽和黨部相關的社群帳號和資訊。這樣的視覺風格嘗試，也象徵了民進黨要與年輕世代接軌、成為年輕世代的代表政黨目標。

林鶴明指出，此次「堅韌之國，美麗之島」的插畫設計，是源自於總統大選期間，知名插畫家牛奶人以蔡英文競選總統連任的執政政績和政策，所創造出的「小國好民大幸福」作品的再延續；將其用於黨部入口意象，也意味著民進黨不曾忘記對台灣人民許下的承諾。

林鶴明強調，民進黨執政以來，提出各種政策和社會福利，在插畫中可以看到各行各業的朋友，包括計程車司機、農民，再到便利商店打工的店員等，都受到政府的照顧，展現進步中的台灣，也象徵民進黨與社會力量的連結。而下一個四年，民進黨會用實際的行動，堅守民主價值，推動台灣向前進。讓民眾感受到幸福，也讓世界看見台灣的美麗與堅強的韌性。

(中時 )