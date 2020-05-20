美國指數週二尾盤下滑，一般認為是，是Moderna對其冠狀病毒疫苗候選藥物第一階段試驗高度吹捧的結果，缺乏關鍵數據所導致的。在Moderna公佈試驗結果為「正向」之後，週一道瓊斯工業平均指數上漲912點，STAT新聞周二下午報導說，這家生物技術公司的新聞發布缺少關鍵數據，醫學專家對此有所質疑。消息傳出後，Moderna股價一度大跌12％，而週一該股則是暴漲20％。

專家對Moderna的疑點，主要為3點，第1：數據不全

Moderna宣稱有正結果，但專門報道醫學消息的Stat News引述疫苖專家指，專家只公布45個個案中的8個，大部分個案結果秘而不宣，仍然是謎。

第2：拒絕回應

研究結果受質疑，惟Moderna的研究伙伴，美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Disease，NIAID）卻拒絕回應查詢，反應耐人尋味，一般而言，若出現成功結果，機構都十分樂意大肆宣揚。

第3：實驗進程未知

外界高度關注Moderna製造的疫苖功效，與新冠肺炎康復者的自身抗體，是否可以相提並論，但至今無從判斷。Moderna僅稱相關資料會在NIAID的期刊論著刊登。

惟約翰斯‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫苖專家 Anna Durbin對Moderna做法感困惑，指公司聲明中所講進行中研究的結果，完全未曾發表過。

周二美股表現欠佳的還包括零售業，沃爾瑪(Walmart)儘管第一季度在線銷售成長了74％，且美國同店銷售成長了10％，但股價仍下跌2％。家得寶（Home Depot）未能實現季度盈利預期，下跌3％，

同時，由於六月份交割的合約即將到期，石油在午盤之後繼續上漲。西德州中級原油(WTI)上漲高達5.1％，至每桶33.44美元，隨後上漲約2％。國際基準布蘭特原油下跌0.4％，至每桶34.67美元。上個月，5月交貨的合約在4月20日暴跌至每桶0美元以下。此後，大宗商品市場開始反彈，因為石油商減產的動作，加上石油在已復工的地區需求逐漸增加，對油價有所推動。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）週二在參議院委員會作證，重申他計劃使用「各種工具」來防止經濟崩潰。他補充說，央行的6000億美元「幹道貸款計劃」(Main Street Lending Program)和其他措施將在6月開始運作。

(中時電子報)