新冠肺炎疫情再度引爆美國與大陸之間的衝突，昨（19）日他們開闢新戰場，兩國大使在聯合國安理會的敘利亞人道援助會議上針鋒相對。

綜合路透社、美國之音報導，美國與大陸因為新冠肺炎疫情引爆的口水戰，已經延伸至敘利亞人道救援議題，昨日聯合國安理會一場討論敘國人道援助行動的會議上，兩國再度交鋒。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）昨日在會議上呼籲，大陸支持決議案，讓聯合國跨境向敘利亞提供援助、對抗疫情，她向北京喊話，用行動證明大陸自稱在對抗新冠病毒一役上的全球領導地位。

大陸駐聯合國大使張軍則回擊，美國應該專注在全球對抗病毒的努力上，「停止玩政治遊戲，真正專注在拯救生命上，停止將自己的責任轉移到其他國家身上。」

新冠肺炎疫情蔓延全球，美國受創最深，至今全球已有逾32萬人喪命，當中美國就佔了9萬多人。華府指責北京防疫不透明、隱匿疫情，甚至外洩病毒，導致全球疫情大爆發，點燃兩國戰火。

報導指出，美、陸身為聯合國安理會常任理事國，擁有一票否決權，兩國衝突加劇，已導致聯合國未能通過一項呼籲全球在疫情期間停火、共同專注對抗疫情的決議案。

今年1月，安理會同意在土耳其與敘利亞邊境上的2個過境點進行跨境援助運輸，另外2個分別位在敘利亞與約旦、伊拉克邊境上的過境點，因為大陸及俄羅斯反對，因此不能通行。如今決議案即將到期，7月10日以前必須重新授權，昨日安理會就是為此召開會議。

(中時電子報)