2020年美國紐約藝術指導協會（NY ADC）設計競賽落幕，亞洲大學視覺傳達設計系16名學生、分別以6件作品參加，共奪下1金、2銅及3項優異獎，表現亮眼；而根據主辦單位核計的積分計算，亞大此成績位居全球第13名、全台第1，相當於躋身紐約ADC設計獎的世界名校。

勇奪品牌識別設計類金獎的作品「耕恬」為碩士生黃維昱創作，他說，「耕恬」標誌是為台中文創園區內一家台灣傳統手織工作坊而設計，透過編織品的經、緯線交叉結構將立體編織的視覺效果以平面呈現，讓人一目了然。

此外，學生阮郁霖、何佩紋運用復古夜店元素搭配霓虹燈色彩，創作出扇形舞台造型結構的「BEAU唇膏禮盒」包裝，具收藏價值；洪郁珽、徐郁文、涂瑞珊、郭柏均設計的「我的老孩子」，是針對中風、失智與意外3大疾病，以簡單圖示搭配APP、紀錄老者日常，方便居家照顧者。

視傳系主任鄭建華指出，包括2017年榮獲NY ADC設計雙銅獎的「鹿港老巷好」海報設計、2018年13名學生奪下4項優秀獎，亞大學生4年來參加ADC設計獎已第3次得獎。

視傳系講座教授林磐聳說，紐約藝術指導協會「NY ADC獎」設計競賽有「設計界奧斯卡」稱號，今年邁入第99屆，是全球廣告與設計界公認最具代表性的專業設計獎項，學生獲獎對未來就業、升學有相當助益。

(中時 )