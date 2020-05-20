政治大學93校慶慶祝大會暨全球校友Online今（20）日於四維堂隆重登場。因應疫情考量，首度結合數位科技，改以「線上直播」的方式舉行。直播活動以大型典禮的規模進行規畫，同時以專業的高畫質攝影機五機進行拍攝，並透過網路平台與旅居美國、加拿大、馬來西亞、上海等地校友做零時差、即時互動連線，讓海內外的「政大人」彼此串連，一起為母校慶生。

政大表示，今年適逢創校93年及遷校來台66周年，校長郭明政於致詞中說：「我們期待九三勝利，更期待六六大順。」他表示，今年遭逢新冠肺炎，雖然抗疫之路艱辛，所幸上下一心、團結合作，才能有好成效。郭明政認為政大絕對是華人社會中，最優秀的人文社會科學大學，並期盼未來能繼續齊心協力、展望未來，實現眾多前輩及校友對學校的期待。副校長趙怡也表示，「危機就是轉機。」新冠肺炎撼動不了政大人的意志與熱情，因此用最新的科技做全球直播，讓全球14萬校友一同參與。

政大校慶今年更邀請到知名新聞系校友李四端擔任典禮主持人。「很意外、興奮，也很榮幸能為大家服務。」李四端表示，四維堂是政大精神的標竿，期盼今年在四維堂舉辦的直播校慶能順利、有秩序，同時為大家帶來趣味與感性。此外，李四端也鼓勵政大學生，大學是人生最重要的起點，應把握大學時期培養未來的方向及責任感。

政大提到，政大校友人才輩出，且遍布世界各地，一直以來都是學校的堅強後盾。今年的校慶直播，邀請台中市長盧秀燕、立法委員羅致政、知名學者曾志朗、講座教授司徒達賢等海內外校友錄製祝福影片，也與上海、馬來西亞、南北加州、加拿大及國內各地校友會會長等進行即時連線。上海校友會更安排表演節目，隔海獻唱〈感恩的心〉、〈朋友〉等歌曲，展現青春活力。

政大校友會總會長鄭丁旺也透過影片，代表全體校友給母校生日祝福。「對母校的成長茁壯感到欣慰。」他也期待全體在校師生在校長郭明政的帶領下，能夠秉持親愛精誠的精神，再造輝煌。

政大也提到，典禮現場也頒發教師及研究人員傑出服務獎、優良導師獎、學術研究獎、傑出行政人員獎、優秀學生道南獎章以及傑出校友獎等。其中，傑出校友比令‧亞布，用泰雅族傳統歌謠感謝政大帶給他的知識滋養，且讓他能夠運用所學，用影像改變泰雅族的祭典並建立第一個泰雅族實驗小學。

政大傑出校友劉柏君也鼓勵政大學生自我要求、設立目標、夢想遠大，並將榮譽獻給宗教研究所創所所長蔡彥仁教授，她哽咽地表示：「我永遠沒辦法忘記，老師在接受化療的時候，還是拖著病體繼續指導著學生，因為他認為鑽研學術，並把學術傳承下去是他求生的動力。」雖然老師已離世，但劉柏君想藉此機會表示，感謝師長們用畢生精力來教育我們下一代，「我們政大的孩子，不會讓各位師長失望」。

(旺報 )