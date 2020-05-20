國民黨主席江啟臣今天下午在國民黨中常會，質疑蔡總統四年前上任的承諾全數跳票，上午的第二任期就職演說，與基層有距離太遠的疏離感，通篇沒談到勞工，社會安全網不足，沒看到「原住民、新住民，基層庶民」的身影，看不到著墨環境生態，也看不到在乎青年，彷彿再度執政後，就可以忽視這些族群與價值。

江啟臣說，回顧四年前，蔡總統在總統府前承諾了什麼？這四年來幾乎全數跳票——許多民眾的生活更辛苦、年輕人的處境更艱難、社會安全網破洞更大、司法信任沒進步，更不用說倒退的兩岸關係，以及連丟七個邦交國的外交處境。昨天文傳會公佈的最新民調，也印證民眾的不滿。

他說，長年以來，民眾最關心的政策都是民生、都是經濟。蔡總統的口號從四年前的「5＋2」，變成早上的「六大核心戰略產業」。但這卻沒有辦法改變，四年來基層庶民收入持續低迷，貧富差距日益擴大的事實。

更重要的是，科技、5G、生技、國防這些產業雖然也很重要；但對多數基層民眾而言，常常有「與我距離太遙遠，沒有辦法參與、分享」的疏離感。更不用說，通篇沒有談到勞工，不知道是否對於之前勞基法反覆修法造成的傷害，有所反省。

江啟臣說，在社會安全方面，國民黨肯定政府近期多數的防疫作為；但後續紓困「萬元之亂」讓大家發現，蔡政府並未從過去四年諸多內政的不接地氣，學到教訓。蔡總統早上再度宣示要補強社會安全網，讓人想起四年來，她在幾次悲劇事件後曾許下的承諾；遺憾的是，社會安全網仍然有太多不足。

他指出，四年前蔡總統高舉社會多元、公平正義、環境生態等進步價值，也以可觀篇幅勾勒青年願景。但今天，沒有看到「原住民、新住民，基層庶民」的身影，看不到對環境生態的著墨，也看不到對青年的在乎；彷彿再度執政後，就可以忽視這些族群與價值。

江啟臣指出，總統在就職演講對國家願景的勾勒，是對國民莊嚴的承諾；每次總統宣誓就職，都是中華民國民主體制的重要一步。國民黨除了為人民的選擇獻上祝福，更要堅持扮演好在野黨的角色，回應人民對國民黨的期待。因此，520對國民黨而言，也是監督責任的開始，除了關注過去四年到底落實多少承諾，也將持續關注未來四年會怎麼做。

(中時 )