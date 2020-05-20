中鋼為因應全球節能減碳趨勢，斥資3億元改造鋼板工場一號加熱爐設備，自108年5月完成更新迄今，不僅生產的鋼板品質良好，也能減少約13％能源耗用，且每年可降低氮氧化物排放量4,650公斤、硫氧化物排放量6,270公斤、粒狀物排放量150公斤，朝更節能減污的精緻鋼廠邁進。

中鋼表示，鋼板為建築結構、造船、橋樑、油氣管路、機械構造與壓力容器的基本材料，用途極為廣泛，與人們生活息息相關。鋼板的原料為扁鋼胚，扁鋼胚於中鋼公司鋼板工場的製程內，須進入1,100~1,250℃的加熱爐加熱，再以軋機進行軋延、除銹、整平、冷卻等過程後，始完成鋼板產品，供下游業者加工製造船板、鋼樑等產品。

中鋼公司鋼板工場共有兩座加熱爐，其中的一號加熱爐自民國66年設置以來，每年均有安排定修、歲修等設備保養，確保穩定運轉，並符合環保法規要求。為落實減污減碳，中鋼經積極蒐研及參考國際間最新加熱爐設備及數位燃燒控制技術，斥資3億元，將一號加熱爐改造成能耗低、加熱均勻性佳之新型加熱爐，不僅減少能源耗用、精進鋼板品質，並可供應風電用鋼及國防用鋼，節省國家外匯。

這次加熱爐改造工程主要分為爐體、熱回收器、鼓風機、出料機、電控儀錶等5大系統，合計共有13項軟硬體工程項目，並均由中鋼集團自主設計、採購及施工(Engineering、Procurement、Construction，EPC)。為確保施工進度與成效，中鋼整合公司內各部門之專業能力，依產線實際需求，自行規劃設計進行改造，完工後不僅改善爐體氣密性，並新增獨立溫控方式及燃燒器最佳流量控制等成效。此外，本次改造工程採用最先進控制系統及新型節能減排技術，除減少約13%的能源耗用外，且每年可降低氮氧化物排放量4,650公斤、硫氧化物排放量6,270公斤、粒狀物排放量150公斤。

中鋼公司鋼板工場一號加熱爐的改造工程，經由公司各部門跨單位成員群策群力，集眾人之智慧和能力，發揮團隊合作精神下，如質如期於去(108)年5月完成，運轉迄今，不僅生產之鋼板品質良好、減污減排亦達到預期效果。中鋼公司也將持續努力，朝向節能減污的精緻鋼廠目標邁進，以善盡企業社會責任。

(工商 )